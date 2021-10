Giorgia, i successi a Sanremo e il dolore per Alex Baroni. Chi è il fidanzato Emanuel Lo

24 ottobre 2021 a

Giorgia è l'ospite speciale della puntata di oggi, domenica 24 ottobre 2021, di Amici di Maria De Filippi. La cantautrice è stata chiamata in studio anche per giudicare una sfida di inediti di due allievi del talent.

All'anagrafe Giorgia Todrani, 50 anni compiuti lo scorso aprile, ora è anche produttrice. Si è rivelata al Sanremo Giovani nel 1993 vincendo la gara che le diede l'accesso, l'anno successivo, tra le Nuove Proposte quando canta E poi. Si ripresenta sul palco dell'Ariston nel 1995 vincendo tra i big con la canzone Come Saprei, brano destinato a diventare un'autentica hit. In totale ha partecipato tra i "grandi" quattro volte al Festival di Sanremo ottenendo un primo, un secondo e un terzo posto. Apprezzatissima anche all'estero, ha venduto molto in Olanda, Regno Unito, Spagna, Francia, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell'America Latina, vanta collaborazioni con Simple Minds, Zucchero Fornaciari, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Bryan Adams, Sting, Alicia Keys, Ronan Keating e Eros Ramazzotti. Solo in Italia ha venduto circa sette milioni di copie con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

Grande appassionata di karate, in gioventù ha ottenuto la cintura blu, Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Dal 2004 è legata al ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo, da cui ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010.

