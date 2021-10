Deddy, da barbiere alla finale di Amici dove ha incontrato la fidanzata Rosa

24 ottobre 2021 a

a

a

Deddy è l'ospite musicale di Mara Venier a Domenica In, oggi 24 ottobre 2021. Il giovane cantautore - oltre un milione di follower su Instagram - presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Giove, uscito a fine settembre, che fa parte dell'album “Il cielo contromano su Giove”.

Dennis Rizzi, conosciuto come Deddy, è nato a Torino e ha appena compiuto 19 anni. Deddy è molto legato alla sua famiglia, e in particolare a suo fratello maggiore. Ha vissuto un periodo difficile durante l’infanzia, dovuto alla separazione dei suoi genitori, quando frequentava le elementari. Questo fatto l’ha portato a chiudersi in se stesso e a sfogarsi con la musica. Ha iniziato a suonare il pianoforte a 7 anni e prima di entrare nel talent di Amici di Maria De Filippi, nell'edizione del 2020, Deddy lavorava come barbiere. Ad Amici fa parte della squadra di Rudy Zerbi e riesce ad arrivare sino alla puntata finale.

All’interno del talent, ha trovato anche l’amore con la ballerina Rosa Di Grazia. Arrivata anche lei al serale, non è riuscita a proseguire la sua corsa verso la finale perché eliminata al ballottaggio proprio da Deddy. I due, durante la sfida, si sono dedicati l’ultima esibizione sul palco di Amici prima di conoscere il verdetto del pubblico.

Amici, Giulia Stabile si gode la vittoria. Ma continua il silenzio social: "Non ha il telefono"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.