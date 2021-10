Frank Matano, l'infanzia negli Usa e il successo da Youtuber. La fidanzata Ylenia è una regista

24 ottobre 2021 a

a

a

Frank Matano di nuovo al cinema con la pellicola Una notte da dottore, in coppia con Diego Abatantuono. L'attore originario di Santa Maria Capua Vetere parlerà del film ospite di Mara Venier a Domenica In, oggi 24 ottobre 2021. Matano, 32 anni, è diventato in breve tempo famoso al grande pubblico su YouTube, per poi avere successo anche in tv e al cinema.

All'anagrafe Francesco Matano, sua madre è americana e, dopo un’infanzia trascorsa nel sud dell’Italia, si è trasferito negli States dove ha studiato lingue. Poi il ritorno in Italia, diciottenne, l'avventura su internet che lo fa conoscere a tutti. La sua prima esperienza in tv arriva nel 2009 con Le Iene dove è un inviato molto irriverente. Nel 2013 arriva il suo debutto cinematografico entrando nel cast del film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini. Poi in tv diventa volto di Scherzi a Parte e giudice di Italia's Got Talent. Nel maggio 2015 viene consacrato "Personaggio rivelazione dell'anno" al Premio regia televisiva. Torna a Le Iene come conduttore, doppia Duke Donnolesi di Zootropolis e nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, diretto da Luca Miniero. E' stato tra i concorrenti della prima edizione di Lol..

Diego Abatantuono, il matrimonio con Ria e poi l'amore per Giulia: tre figli e mai una scena di sesso sul set

Per quanto riguarda la vita privata, Matano fidanzato da tempo. Nina Zilli, sua amica ed ex collega come giudice a Italia’s got talent aveva definito scherzosamente “una santa” la fidanzata dello youtuber. La coppia aveva detto di non avere alcuna intenzione di andare a convivere, anche se in futuro l’attore non escludeva la possibilità di potersi sposare. Matano ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua fidanzata in una intervista a Vanity Fair: "Mi ha avvicinato sei anni fa lei, guardava i miei video su Youtube", ha dichiarato Frank nel 2015. Ora pero Matano è ufficialmente fidanzato con Ylenia Azzurretti, regista di documentari.

Myrta Merlino, l'amore folle per Marco Tardelli. Tre figli e il tentato abuso sessuale subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.