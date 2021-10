Myrta Merlino, l'amore folle per Marco Tardelli. Tre figli e il tentato abuso sessuale subito

24 ottobre 2021 a

"Ci vediamo oggi pomeriggio da Mara Venier a Domenica In, per un'intervista in cui presenterò il mio libro, ma soprattutto in cui vi racconterò una Myrta inedita, senza maschere, senza filtri. Sarà un racconto vero, a cuore aperto" è il tweet con cui Myrta Merlino annuncia la sua presenza come ospite a Domenica In, oggi 24 ottobre 2021. La giornalista ha mandato in stampa il libro Donne che sfidano la tempesta (17 euro, Solferino) e sarà l'argomento principale dell'intervista. Che toccherà, come annunciato, anche temi legati alla vita privata.

Myrta ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, recente ex commissario all'emergenza Covid. Suo attuale compagno è Marco Tardelli, campione del mondo da calciatore con l'Italia nel 1982, ex di Juventus e Inter. "Un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Stiamo male se non ci vediamo" ha svelato. Quindi il retroscena di come è nato il loro amore: "Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata". I due fanno coppia dal 2017. Anni fa Myrta raccontò di essere stata oggetto di un tentato abuso sessuale da parte del ministro delle finanze francesi Dominique Strauss-Kahn alla fine degli anni Novanta, lo respinse, senza tuttavia dar corso a denunce per evitare il clamore che ne sarebbe seguito.

Myrta Merlino, 53 anni, giornalista dal 1995 ha realizzato inchieste per Mixer (Rai2), poi si è occupata di Rai Educational, quindi è passata alla conduzione e dal 2011 su La7 è la padrona di casa di L'Aria che tira.

