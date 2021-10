Ingrid Muccitelli, chi è la conduttrice di Linea Verde: l'ex Piero Chiambretti e l'amore per Mauro Masi

24 ottobre 2021 a

Ingrid Muccitelli è il volto femminile di Unomattina in famiglia. Per la giornalista nata a Roma - ma originaria di Formia - si tratta della prima stagione alla guida dello storico format di Rai1.

Giornalista, laureata in Scienze della Comunicazione alla Lumsa, 42 anni, ha iniziato la sua carriera come redattrice nel programma Markette (La7). Quindi la conduzione di Omnibus (La7) e il percorso in Rai iniziato nel 2008. Muccitelli in Rai ha iniziato con Insieme sul Due, poi Mattina in famiglia, Unomattina estate weekend e Unomattina, La vita in diretta estate, Telethon e Linea Verde.

La conduttrice è felicemente fidanzata da tanti anni con Mauro Masi, uno dei maggiori dirigenti del settore pubblico in Italia. Masi è stato consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri come esperto di comunicazione economica e capo dell’ufficio stampa, per due anni anche direttore generale della Rai. Tra l'attuale compagno e Ingrid intercorrono 27 anni di differenza d’età. In passato la conduttrice di Linea Verde è stata la compagna, per sette anni, di Piero Chiambretti: "A lungo ho creduto che fosse l’uomo giusto per me, con il quale avere un figlio e costruire una famiglia Non ci sono riuscita, mi sbagliavo. Forse sono una rompiscatole incredibile“ ha detto in una recente intervista.

