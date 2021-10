Linea Verde, oggi 24 ottobre 2021 Calabria protagonista su Rai1 con i suoi borghi

24 ottobre 2021 a

a

a

Consueto appuntamento della domenica, oggi 24 ottobre 2021, con Linea Verde su Rai1 (dalle ore 12,20). Lo storico e longevo programma, in onda dal 1981, anche per la stagione 2021/22 vede la coppia di conduttori formata da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini (con la partecipazione di Peppone) raccontare con una lunga serie di viaggi il territorio italiano. Oggi le telecamere di Linea Verde saranno in Calabria.

Influenze greche, albanesi, romane e spagnole, una terra antica ricca di gastronomia e non solo: oggi è protagonista la Calabria. La cucina calabrese è riservata, schiva, quasi segreta ed è sullo svelamento di questo segreto che si stanno ripopolando molti borghi, ricchi di storia e arte, abbandonati nel tempo, ma ancora in grado di offrire lavoro e reddito proprio ripartendo da prodotti agricoli unici del territorio. Come nel caso di Diamante e del peperoncino, il prodotto tipico della Calabria. Beppe Convertini e Peppone Calabrese, a bordo di una vecchia Bianchina, vanno lungo la costa alla scoperta dei borghi che si stanno ripopolando grazie ad un prodotto della terra finora segreto e finalmente svelato al mondo, come nel caso di Longobardi e della melanzana Violetta De.Co.

Si racconterà anche la rinascita di Fiumefreddo Bruzio, dove i nostri conduttori racconteranno la storia di un gruppo di giovani che allo scopo di ripopolare il borgo, ha puntato con successo proprio sull’aria pulita e il cibo sano.

