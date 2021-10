Pippo Inzaghi papà, è nato Edoardo. Chi è la compagna Angela Robusti

24 ottobre 2021 a

Pippo Inzaghi è diventato papà. La compagna, Angela Robusti, ha dato alla luce il figlio Edoardo. Proprio il lieto evento è il motivo per cui l'ex attaccante della Nazionale ma anche di Atalanta, Juventus e Milan, 48 anni, non è comparso in panchina per la partita di Serie B tra il suo Brescia e la Cremonese (al suo posto il vice D'Angelo).

Ma chi è Angela Robusti? Laureata in architettura, 31 anni, ex modella nota al pubblico televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini (che decise di eliminarla preferendo Soleil Sorge). Finalista a Miss Italia nel 2012 nell'edizione vinta da Giusy Buscemi, oggi Angela lavora come wedding planner e organizzatrice di eventi. La storia d’amore tra Robusti e Inzaghi è iniziata nel 2018, i due hanno mantenuto un discreto riserbo sulla loro relazione ma tramite i social in questi mesi hanno tenuto informati i rispettivi follower sulla gravidanza, sino a venerdì quando proprio mamma Angela aveva annunciato lo scadere del tempo.

Filippo "Pippo" Inzaghi ora è un allenatore (ha iniziato con il Milan, poi Venezia, Bologna, Benevento e Brescia), ma da calciatore ha segnato un'epoca a cavallo del Duemila. Cresciuto nel Piacenza, si è fatto conoscere nelle stagioni con Verona, Piacenza e Parma. Poi l'esplosione con l'Atalanta laureandosi capocannoniere della Serie A con 24 gol. Lo acquista la Juventus e in bianconero gioca per quattro stagioni segnando 89 gol in 159 partite vincendo Scudetto, Coppa Italia e Intertoto. Poi il passaggio al Milan di cui diventa un'icona: 11 stagioni, 300 partite e 126 gol con le vittorie di Scudetto (due volte), Coppa Italia, Champions League (due volte), Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Con la Nazionale vanta 25 gol (sesto marcatore di tutti i tempi) e il titolo di campione del mondo a Berlino nel 2006 (è stato anche campione d'Europa U21). Con 50 gol è il miglior marcatore italiano in Champions League.

