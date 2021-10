Mietta non vaccinata? Positiva al Covid, non risponde a Selvaggia Lucarelli: il video

24 ottobre 2021 a

Mietta positiva al Covid. La cantante non ha potuto fare la sua esibizione nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021, oggi 23 ottobre 2021. Costretto a stare a casa anche il ballerino professionista che l'accompagna in questa avventura, Maykel Fonts. E proprio nel momento in cui la conduttrice Milly Carlucci si è collegata con la coppia, è sceso il gelo in studio. Perché Selvaggia Lucarelli ha domandato esplicitamente se fossero vaccinati, ma Mietta non ha risposto facendo pensare tutti di essere in fallo.

Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2021

“Vediamo la settimana prossima se almeno Mikael potrà entrare in pista. E’ una coppia che è trattenuta…”, preannuncia la Carlucci mentre il pubblico rumoreggia per la decisione. Di fatto sono eliminati in attesa di sviluppi. Selvaggia Lucarelli è perplessa e quando Mietta si collega in video con la trasmissione, le chiede senza mezzi termini se si è fatta il vaccino. “Tutti quanti sono vaccinati. Penso di sì…“, cerca di mettere una pezza Milly Carlucci nell’imbarazzo generale. “Questo silenzio mi inquieta“, aggiunge la Lucarelli, che si rivolge ancora a Mietta sempre in silenzio: “Voglio augurarmi che qui siano tutti vaccinati, altrimenti si mette a rischio la salute di tutti. Mi auguro che si faccia questo programma in salute“. La cantante si mette sulla difensiva e un certo punto sbotta: “Forse sono solo delusa di non poter essere lì”. Resta il dubbio. E non mancheranno sviluppi.

