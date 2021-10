Un Giorno in Pretura, stanotte 23 ottobre su Rai3 Delitto sul Po: la morte di Dea e il processo Vignati

23 ottobre 2021 a

Stasera in tv, sabato 23 ottobre 2021, un'altra punta di Un Giorno in Pretura - storico programma di Rai3 - che andrà in onda poco dopo la mezzanotte. Il caso riguarda la morte di una badante albanese, Lavdije Kruja detta Dea, per mano di Franco Vignati, ex assessore alla Cultura in quota Lega del Comune di Chignolo Po (Pavia). La puntata è intitolata "Delitto sul Po".

Il caso. Lavdije Kruja, detta Dea, avvenente badante di 41 anni, albanese, madre di due figli dal precedente matrimonio, mentre è in procinto di prendere la nazionalità italiana scompare la mattina del 30 maggio del 2016 da San Colombano al Lambro. Il suo corpo viene ritrovato dieci giorni dopo nel fiume Po. A essere accusato di omicidio è Franco Vignati, ex assessore alla Cultura in quota Lega del Comune di Chignolo Po (Pavia) dal 2009 al 2014, ritenuto responsabile di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca la donna. I due avevano una relazione, avevano anche convissuto per un periodo nella casa di lei a Miradolo Terme (Pavia). Poi le cose non sarebbero andare per il meglio e Dea aveva manifestato l’intenzione di interrompere il loro rapporto. Ma l’uomo le avrebbe chiesto un ultimo incontro a Vignati, per prospettarle un colloquio di lavoro.

Il processo e la sentenza. Secondo l’accusa quell’incontro sarebbe poi sfociato nell’omicidio di Lavdije. Secondo la difesa invece gli elementi a disposizione del processo da parte degli inquirenti non sarebbero stati sufficienti per una sentenza di colpevolezza. Franco Vignati, in primo grado, è stato condannato all’ergastolo, pena ridotta a 25 anni di reclusione in appello.

