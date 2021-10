Ternana-Vicenza 5-0, Fere scatenate: in gol Partipilo, Palumbo e Donnarumma

Foto: LaPresse

Dopo il tris, ecco arrivare la cinquina. Manita della Ternana al Vicenza che al Liberati torna a dettare legge come nella passata stagione vincendo 5-0. La seconda vittoria consecutiva della squadra allenata da Cristiano Lucarelli è arrivata al termine di una partita dove gli episodi sono girati tutti a favore dei rossoverdi.

Situazione che comunque non deve oscurare una grande prestazione corale, dove le Fere hanno trovato il secondo “clean sheet” stagionale e, finalmente, i primi gol in Serie B di Anthony Partipilo. Donnarumma ha fatto il Donnarumma mentre Palumbo ha dimostrato ancora una volta, non che ce ne fosse bisogno, di essere il faro in mezzo al campo. Falletti, pur non trovando la via del gol, ha dato fastidio alla difesa avversaria per tutto l’arco del match. Poi c’è Partipilo, il giocatore più atteso in questo avvio di stagione. Dopo tanta gavetta e tanto girovagare, il nativo di Bari ha finalmente messo il proprio nome nella classifica marcatori della cadetteria, debuttando con una doppietta d’autore. La Ternana ha meritato in pieno la larga vittoria, ma il Vicenza fino all’espulsione di Giacomelli e al terzo gol firmato da Donnarumma ha provato comunque a giocare le sue carte, seppur con divario tecnico visibile in ogni reparto.

