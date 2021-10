Vincenzo Salemme, ballerino per una notte: l'amore per Albina dopo quello per Valeria

23 ottobre 2021 a

Vincenzo Salemme è uno degli attori di punta della scuola partenopea, molto apprezzato dagli italiani in teatro ma anche al cinema e in televisione. L’attore si è fatto notare dal grande pubblico proprio per i suoi lungometraggi, che ha interpretato e diretto, anche se la sua vocazione più importante è sempre rimasta quella per il palco teatrale, grazie a una formazione con il celebre Eduardo De Filippo.

Salemme è nato a Bacoli il 24 luglio 1957 ed è cresciuto a Napoli. Dal 1977, anno in cui si è trasferito a Roma, al 1984, ha fatto parte della compagnia appunto di Eduardo De Filippo, il noto attore e regista napoletano. In seguito alla morte del grande drammaturgo ha continuato a recitare nella compagnia teatrale con a capo il figlio, Luca De Filippo, fino al 1992. I suoi primi film al cinema sono stati diretti dal regista Nanni Moretti, tra questi: Sogni d’oro, Bianca e La messa è finita. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Valeria Esposito. I due si sono conosciuti durante una Festa dell’Unità a Napoli e sono stati insieme per più di trent’anni, fino a che l’amore è finito. Non hanno mai avuto figli.

Ora ha una nuova fidanzata, Albina Fabi. I due si sono conosciuti nel corso della trasmissione Tale e Quale Show, nella quale l’attore era uno dei giudici e Albina Fabi una costumista. Un incontro fortuito nel dietro le quinte dello show condotto da Carlo Conti ha fatto scoccare la scintilla. Salemme è tra gli ospiti di Ballando con le Stelle, nella puntata in onda su Rai1 sabato 23 ottobre, condotta come sempre da Milly Carlucci. Salemme sarà l'attesissimo ballerino per una notte.

