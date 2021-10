Amici 2021, bacio tra Albe e Serena: è amore? Poi due eliminazioni

23 ottobre 2021 a

a

a

Cupido ha scoccato le sue frecce ad Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore l'edizione 2021 sta facendo discutere per alcuni baci che hanno infiammato il programma. Da una parte il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro, insegnante, e la ballerina professionista Francesca Tocca: i due che hanno un figlio si sono baciati confermando di essere tornati una coppia. Ma non è stato l'unico bacio: anche Albe e Serena, due degli allievi, si sono baciati. Un momento tenero che può anche essere il principio di una relazione?

Simone Todaro, torna l'amore con Francesca Tocca: bacio ad Amici 2021

Intanto la gara prosegue. due allievi sono stati costretti a lasciare definitivamente la scuola. Stiamo parlando di Flaza e Giacomo. La prima è stata mandata via da Lorella Cuccarini perché ha nuovamente infranto gli orari della prova costume, mentre il secondo è stato sostituito da Simone.

Talisa Jade Ravagnani, la nuova velina bionda di Striscia la Notizia: dall'America ad Amici

Anna Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Tommaso, che ha vinto. Spazio poi alle esibizioni con Domenico Guido, che però non ha convinto nè Raimondo Todaro nè Veronica Peparini. Serena ha ballato un pezzo hip pop con Christian, Carola ha ballato la Carmen, Dario si è esibito sulle note di Quando nasce un amore. La De Filippi ha invitato a entrare Giorgia per giudicare una gara inediti. Ad avere la meglio è stato Albe, seguito da Rea e Alex. Anche in questa occasione, Tommaso si è classificato ultimo e per questo sarà costretto ad affrontare una nuova sfida la prossima settimana. La Pettinelli ha mandato in sfida Rea, che ha vinto. Anche questa settimana Mattia ha vinto la prova Tim.

Giulia Pelagatti, la nuova velina mora di Striscia la Notizia: originaria di Prato, è esplosa ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.