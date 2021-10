Simone Todaro, torna l'amore con Francesca Tocca: bacio ad Amici 2021

23 ottobre 2021 a

Raimondo Todaro è uno dei ballerini più amati dal pubblico della tv. Ha trovato successo con Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai1, per cui è stato nel gruppo dei ballerini "maestri" dal 2005 al 2020. Questa estate la separazione per abbracciare una nuova esperienza: insegnante di danza del talent Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro, il retroscena tra lui ed Elisa Isoardi: "Con lei ne sono successe di tutti i colori"

L'addio a Ballando con le Stelle ha lasciato qualche strascico polemico. "Non voglio parlare di chi non è nel cast, è dispersione di tempo e di energie… Abbiamo comunque fatto un bel percorso insieme…" si è lasciata scappare dopo la prima puntata Milly Carlucci, che in precedenza aveva detto "non c'è perché ha fatto scelte diverse". Anche Guillermo Mariotto lo ha snobbato in una recente intervista: "Sono ballerini, vanno e vengono. E' anche normale che Raimondo vada a fare nuove nuove esperienze. Non vedo drammi. E' andata via la Titova, poi la Togni. E' nella natura delle cose".

Nella vita privata Todaro ha sposato nel 2014 la brava e bella collega Francesca Tocca, ballerina professionista ad Amici di Maria De Filippi. I due hanno avuto nel 2013 una bambina, Jasmine, che sembra destinata a seguire le orme materne e paterne visto che già studia danza. L’unione è naufragata nel 2019, pare per l’infatuazione di lei per il ballerino Valentin Dumitru (i due si sono a loro volta lasciati successivamente). Todaro ha quindi avuto altri flirt, tra cui quello con Paola Leonetti, giovanissima influencer e fotomodella (classe 1997) che in passato ha partecipato al noto people show Uomini e Donne, e poi Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità, quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Ma negli ultimi giorni è stato ufficializzato il ritorno di fiamma tra Todaro e Tocca: un bel bacio a favore di telecamera ha sancito il ritorno della coppia.

