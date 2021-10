Anna Valle, da Miss Italia all'amore per Ulisse Leadro. Due figli e una carriera da protagonista delle fiction

23 ottobre 2021 a

Anna Valle, classe 1975, è una delle attrici più apprezzate ed è protagonista della fiction Luce dei tuoi occhi, in onda su Canale5. Oggi, 23 ottobre 2021, è ospite di Verissimo. Ancora un importante impegno nel piccolo schermo per l'ex Miss Italia del 1995 che nel corso della sua lunga carriera si è dedicata anche al cinema, ma in particolare alla televisione. Dal 1999 - dopo il fortunato esordio in Commesse - ha recitato in serie, fiction e film.

Ma nel corso della sua vita non si è dedicata soltanto al lavoro, ma anche all'amore. Sposata nel 2008 con l'avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Leandro. Madre di Ginevra, nata il 20 aprile dello stesso anno, poi di Leonardo che è venuto alla luce il 30 aprile 2013. Ma Anna Valle è sempre molto impegnata nel sociale, dove è testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus. Romana, da ragazzina per il divorzio dei genitori si era trasferita in Sicilia insieme alla mamma e a sua sorella, precisamente a Lentini, il paese di origine della madre.

E fu proprio a Lentini che fu raggiunta dall'occasione della sua vita. Fu notata da un agente che lavorava proprio per Miss Italia e che attraversava il Paese alla ricerca di possibili reginette. Rimase affascinato dalla bellezza di Anna Valle ed ebbe ragione visto che lei vinse la fascia al terzo invito alla partecipazione. Ai primi due, infatti, aveva sempre detto di no perché voleva concludere gli studi liceali. Nel 1995 salì sulla passerella, vinse il concorso e iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo di cui è diventata una vera e propria professionista. Una svolta nella vita, visto che fino ad allora la sua unica esperienza lavorativa era stata quella di commessa in un negozio di biancheria intima gestito dalla stessa mamma.

