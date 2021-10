Linea Verde, oggi 23 ottobre su Rai1: dalle Prealpi alla Romagna tra storie di artigiani e paesaggi di provincia

23 ottobre 2021 a

Classico doppio appuntamento su Rai1 con Linea Verde Start (ore 12) e Linea Verde Life (ore 12,30), oggi sabato 23 ottobre 2021. Le telecamente delle trasmissioni "cugine" della storica Linea Verde andranno a scoprire i segreti di alcuni artigiani italiani e le eccellenze della provincia italiana.

Linea Verde Start si immerge tra tra le Prealpi e la Franciacorta. Maestri d'ascia, costruttori di reti, pescatori, piccoli produttori d'olio extravergine d'oliva: sono loro che hanno saputo cogliere le risorse di una natura generosa, trasformandole in capolavori che continuano a tramandarsi di padre in figlio, vincendo le sfide del tempo. Montisola, l'isola lacustre più grande d'Europa, nella sua dirompente bellezza, il nucleo di un cammino intenso che si conclude sulle note di un organo a canne, sapientemente restaurato da uno degli artigiani lombardi, a dimostrazione del fatto che ogni luogo ha le sue vocazioni, i suoi mestieri e le sue note, non replicabili altrove. Federico Quaranta accompagna in un cammino tra natura e cultura sulle sponde lago D'Iseo, alla ricerca del genius loci: quella sapienza artigiana nella quale si esprime l'identità e l'interiorità di un territorio. E' lì che si può trovare bellezza, arte, artigianato e cultura.

Sarà poi Cesena con la sua provincia la protagonista di Linea Verde Life. Si parte dalla bella piazza del Popolo della città romagnola, che ospita il concerto di un sorprendente gruppo musicale. L'attenzione si sposta sul Campus Alma Mater con le sue eccellenze tecnologiche e agroalimentari. Tra le proposte, anche una breve, ma interessante, gita a Cesenatico con il suo porto canale Leonardesco dove si assiste a un'asta del pesce; una visita a Casa Artusi a Forlimpopoli; e, tornando in città, l'ingresso nella antica e prestigiosa Biblioteca Malatestiana.

