L'Eredità, Cristiano campione. Ma alla Ghigliottina non gli riesce la giusta composizione

Cristiano è il nuovo campione del preserale di Rai1, L'Eredità, ormai storico appuntamento prima del telegiornale, anche quest'anno è condotto da Flavio Insinna al timone ormai dal 2018. Il concorrente nella puntata di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, non riesce però a sbancare la Ghigliottina: ci riproverà domani.

Cristiano si presenta alla Ghigliottina con un bottino di 210mila euro che viene dimezzato tre volte. Gareggia dunque per 26.500 euro euro e le parole da coordinare sono colori, studiare, lite, giuria, atmosfera. Il neo campione scrive celeste come parola vincente, ma quella giusta era composizione.

Al triello battuti il campione in carica Jean Marie e Francesca, campionessa precedente, in una sfida davvero tirata e ricca di colpi di scena. La domanda decisiva rigurdava la Genesi e nello specifico quali erano i "guardiani" che custodiscono la via che porta all'albero della vita. Cristiano inizia e sbaglia (rovi intricati), così pure Francesca (leoni alati) e infine anche il campione Jean Marie (guerrieri di pietra). Così alla fine la vittoria torna proprio a Cristiano con la risposta corretta, unica rimasta, che era angeli cherubini.

