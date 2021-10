Pierpaolo Pretelli, voglia di un figlio con Giulia Salemi: "Ci daremo da fare". Quella confessione hot

22 ottobre 2021 a

Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi maggiormente in luce di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parrucco adeguato - cantanti di fama mondiale. Pierpaolo Pretelli nella puntata di oggi - venerdì 22 ottobre 2021 - si cimenterà nei passi di Cesare Cremonini con il tentativo di scalare la classifica. Dopo cinque puntate infatti si trova al quarto posto con 260 punti, vicinissimi al podio e alla prima posizione occupata - per ora - dai Gemelli di Guidonia (281 punti).

Recentemente Pretelli a Domenica In, da Mara Venier, si è raccontato a cuore aperto esternando anche il desiderio di avere un figlio con la sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi. “Vorrei rivivere quell’emozione”, afferma l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che è già padre di Leonardo, nato nel 2017, dalla relazione con Adriana Romero, modella cubana. Sorpresa dall’esternazione, la padrona di casa chiede “Ma Giulia è d’accordo?” e Petrelli risponde guardando fisso la telecamera e rivolgendosi direttamente alla sua fidanzata: “Penso di sì amore, ci daremo da fare!”. Recentemente sul rapporto tra i due Pretelli aveva svelato una confessione hot sul loro rapporto: "Sono molto esigente e lei mi accontenta".

La storia d’amore tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi è sbocciata tra le mura della casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al reality di Mediaset ora Pretelli è impegnato nello show televisivo “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1. Il suo esordio in tv, invece, è avvenuto nel 2013, per merito di Antonio Ricci che lo scelse per “Striscia la notizia” come primo “velino” della storia del tg satirico in onda su Canale 5.

