Gemelli di Guidonia, chi sono: i nomi dei tre fratelli e la svolta grazie a Fiorello

I Gemelli di Guidonia continuano a sorprendere a Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parrucco adeguato - cantanti di fama mondiale. Nella scorsa puntata il terzetto vinse grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con ‘Quella carezza della sera’ (per loro si tratta del terzo successo fino a questo momento). I Gemelli di Guidonia nella puntata di oggi - venerdì 22 ottobre 2021 - si cimenteranno nei ragazzi de Il Volo con l'obiettivo di conservare la prima posizione del la classifica. Dopo cinque puntate infatti si trovano in vetta con 284 punti.

Il nome di questa band è ingannevole perché in realtà è formata da tre fratelli che di cognome fanno Acciarino: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. E non sono nati a Guidonia, ma a Napoli. In principio si chiamavano Effervescenti Naturali, poi ospiti di Fiorello quando conduceva Edicola Fiore hanno riscontrato il primo vero grande successo e proprio l'ex re del karaoke gli ha "cambiato" nome d'arte riuscendo così a colpire nel segno. La collaborazione con Fiorello non si è limitata ad Edicola Fiore. Infatti il conduttore tv li ha fatti partecipare anche una puntata speciale del programma su Rtl 102.5. Qui duettarono con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci. Da lì la loro carriera ha preso il volo con la partecipazione anche a Quelli che il Calcio e Viva RaiPlay. Nel 2020 hanno poi pubblicato il loro primo singolo, “Mina dov’è“, occupandosi anche di numerose colonne sonore cinematografiche e televisive. Insomma, devono davvero tanto a Fiorello.

Appassionati di musica sin da piccoli, Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo. Tra le loro esibizioni anche due eventi davanti a Papa Giovanni Paolo II. A Tale e Quale Show adesso sono i concorrenti da battere.

