Quarto Grado, stasera in tv 22 ottobre su Rete4: nuovi retroscena sulle morti di Dora Lagreca e Laura Ziliani

22 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 22 ottobre 2021, nuova puntata di Quarto Grado (ore 21,15), la trasmissione di Rete4 che come sempre tenterà di far luce su casi di cronaca ancora poco chiari. Saranno due, in particolare, le vicende che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - i due conduttori - tratteranno nel nuovo appuntamento. Nella puntata di Quarto Grado non mancheranno, come sempre, tanti ospiti. Tra questi: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Il triangolo morboso tra Silvia, Paola e Mirto potrebbe essere il movente del giallo di Temù?



Ne parliamo ora a #Quartogrado pic.twitter.com/aeznZmIAQ9 — Quarto Grado (@QuartoGrado) October 15, 2021

Dalle anticipazioni trapela che Quarto Grado tornerà a parlare della morte di Laura Ziliani, la vigilessa sparita lo scorso 8 maggio e ritrovata poi morta tre mesi dopo a Temù. Al momento due delle figlie di Laura Ziliani, Paola e Silvia, e il fidanzato Mirto, si trovano in carcere, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini sono concentrate sul movente che i tre indagati potrebbero aver avuto per eliminare la donna. E permangono altri dubbi: gli strani comportamenti delle due donne sono indice di un problema psicologico oppure rappresentano solo una strategia difensiva?

Omicidio Laura Ziliani, il criminologo: "Un triangolo malvagio e perverso, non si pentiranno"

Si parlerà anche del giallo di Dora Lagreca, la donna di Potenza precipitata dal balcone della sua abitazione la notte tra l’8 e il 9 ottobre. La domanda che gli inquirenti si stanno ponendo e su cui si rifletterà nella puntata di quarto Grado del 22 ottobre è se la donna si sia suicidata oppure sia stata spinta a farlo. Al momento Antonio Capasso, fidanzato di Dora Lagreca, è indagato per istigazione al suicidio. Dai messaggi scambiati tra i due sembrerebbe esserci un rapporto ossessivo e conflittuale.

Morte Dora Lagreca: la lettera dei familiari e l'ipotesi "triangolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.