Ciro Priello, la passione per la danza e la figlia Anna avuta dall'influencer Maura Iandoli

Specialmente fra i più giovani e per i nativi digitali, Ciro Priello è una vera e propria icona. Il suo essere frontman del gruppo comico The Jackal lo ha reso molto celebre, specialmente grazie al canale Youtube dove i ragazzi di Napoli hanno sfoderato alcune interpretazioni comiche a dir poco magistrali, parodiando i personaggi principali di Gomorra e della serie Netflix su Pablo Escobar, e in generale regalando risate in quantità ai loro followers. Ciro Priello (pseudonimo di Ciro Capriello, attore e autore) è nato a Napoli il 12 aprile 1986, dunque è un Ariete ed ha 35 anni.

Attivi dal 2006 in rete con il loro canale, dove non sono mancate collaborazioni di successo anche con artisti musicali di gran voca, i Jackal si sono gradualmente ritagliati uno spazio importante anche nel piccolo schermo, specialmente negli ultimi tempi: nel 2020 arriva la conduzione di Tanto non uscivo lo stesso su Raiplay, nel 2021 Ciro e Fru partecipano a LOL - Chi ride è fuori, e il primo vince ben centomila euro che devolve in beneficenza ad ActionAid. Un'estate calcisticamente fortunata per i Jackal, che conducono con successo il format Europei in casa The Jackal su RaiPlay, accompagnando gli Azzurri fino alla fine della vittoriosa competizione. E da questa undicesima edizione di Tale e Quale show, il talent musicale condotto da Carlo Conti, arriva la partecipazione proprio di Ciro Priello nei panni di vari big della musica italiana e internazionale.

A livello di vita privata, in pochi sanno che Ciro Priello è felicemente sposato con la blogger e influencer Maura Iandoli, da cui ha avuto una figlia, Anna, che ha cinque anni. Ciro è anche un grande appassionato di danza, disciplina che ha praticato sin da piccolo iscrivendosi alla scuola Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, a Fuorigrotta, e in cui si è dimostrato particolarmente portato: tanto da arrivare nel 2004, a 18 anni, in semifinale alle selezioni per Amici di Maria De Filippi (al tempo Saranno Famosi).

