Tony Santagata, la devozione per Padre Pio e la sofferenza per la morte dell'unico figlio

62 milioni di dischi venduti nel mondo. Basta questo a definire il calibro artistico e musicale di Toni Santagata, nome d'arte di Antonio Morese, cantautore, cabarettista e attore .nato a Sant'Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935. Fra i simboli di quella che è stata definita la "dolce vita" Romana, narrata anche da Fellini nell'omonimo film, Toni si era prima iscritto a Giurisprudenza a Napoli dove già aveva formato il primo gruppo. Le sue canzoni sono cantate sia in Italiano che in dialetto. Fra le più famose si ricordano Quant'è bello lu primm'ammore - uno dei brani folk più cantati al mondo -La zita, Li strascenete.

Nella sua lunga e brillante carriera, Toni vanta anche varie partecipazioni al Festival di Sanremo (Via Garibaldi, nel 1973, verrà premiata come miglior testo) ma anche ruoli da attore e conduttore televisivo. Molto legato alla città di Termoli, Toni (o Tony, vanno bene entrambi i modi) è anche molto devoto a Padre Pio e la sua opera musicale Padre Pio Santo della speranza è stata eseguita in Vaticano presso l'Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata addirittura la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. Una curiosità: Toni è stato tra i primi fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere.

A livello di vita privata, Toni è legato da sempre con la sua metà, Giovanna Isola, con cui è convolato a nozze a fine anni '60. I due si sono conosciuti a Portofino, lei è milanese, e sono sempre stati inseparabili, tanto che è arrivata anche la riconferma di questa esemplare unione coniugale con la celebrazione delle nozze d'oro. Il loro amore ha generato un figlio, Francesco Saverio Morese, anch'egli uomo di spettacolo e autore, purtroppo scomparso precocemente, a soli 50 anni, a quanto sembra a causa di un malore, circa un anno fa.

