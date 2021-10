Ricky Tognazzi, la figlia Sarah avuta con Flavia Toso e la simpatia per Papa Francesco

22 ottobre 2021 a

a

a

E' un artista a tutto campo, un volto leggendario del grande e del piccolo schermo Ricky Tognazzi, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano nato a Milano il 1° maggio del 1955 e dunque sessantaseienne del segno del Toro. Certo, non si può certo che mancasse il talento in casa Tognazzi: Ricky è infatti figlio del grande Ugo Tognazzi, iconico esponente della commedia all'italiana degli anni '60 insieme ad altri mostri sacri come Alberto Sordi, Vittorio Gassmann e Nino Manfredi, e protagonista di veri e propri capolavori del cinema come Amici miei.

Simona izzo, la gemella Rossella e il secondo matrimonio senza figli

Dichiaratamente ateo, anche se ha espresso più volte simpatia per Papa Francesco, Ricky Tognazzi ha collezionato una lunga serie di prestigiosi premi in carriera, fra cui si ricordano un Orso d'argento come miglior regista a Berlino per Ultrà, quattro David di Donatello e un Ciak d'oro. Una vita dedicata al cinema, sia come attore che come regista, tanto che sotto pandemia aveva rilasciato un'intervista lamentando la chiusura delle sale: "Non vorrei sembrare blasfemo e provocatorio ma se si può tenere una chiesa aperta e lo rispetto, nonostante io sia ateo, allora perché una persona non può celebrare il suo animo umano andandosi a rivedere vivere? Se hanno tenuto chiusi i cinema dovevano tenere chiuse anche altre attività, non c'e stata equità. Il cinema non è meno importante e non è solo entertainment ma è una ginnastica dell'anima' aveva detto.

Daniele Pecci, il figlio Francesco con Barbara Bonanni e la storia con Anita Caprioli

Per quanto riguarda la sua vita privata, non tutti sanno che Tognazzi ha tre fratellastri nati dai successivi due matrimoni del padre Ugo: Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, anche questi ultimi due molto attivi nel mondo del cinema. Ricky è stato sposato in prime nozze con Flavia Toso, da cui ha avuto la figlia Sarah. A seguito del divorzio, nel 1995 si è poi risposato con l'attuale moglie Simona Izzo, anche lei attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, che aveva avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo ed era stata sposata con il cantante Antonello Venditti.

"La salvezza del matrimonio è il tradimento": le statistiche di Incontri Extraconiugali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.