Daniele Pecci, il figlio Francesco con Barbara Bonanni e la storia con Anita Caprioli

Daniele Pecci è un attore italiano molto talentuoso ed affermato, ormai nel giro del piccolo e grande schermo da molti anni, nonostante la sua tendenza alla discrezione e alla riservatezza nel tempo lo abbiano reso meno visibile di altri colleghi. Ma ci sono comunque molte informazioni riguardanti la sua vita privata. Daniele nasce a Roma il 23 maggio del 1970 e dunque è cinquantenne e del segno dei Gemelli. Diplomatosi nel 1988, la sua carriera inizia nel teatro, dove lavora di fatto ininterrottamente - spesso anche come regista - fino alla prima metà degli anni 2000.

E' proprio con il nuovo millennio che per Daniele inizia il successo in televisione, che lo rende noto al grande pubblico italiano. Recita infatti nelle due fortunate fiction Rai Il bello delle donne (2002-2003) e Orgoglio (2004-2006). Poi, sempre per il piccolo schermo, nel 2005 è nel cast internazionale di San Pietro e Giovanni Paolo II, mentre nel 2007 prende parte a Eravamo solo mille, (anche queste fiction trasmesse da Raiuno). Nel 2008 invece il passaggio a Canale 5 in L'ultimo padrino e Crimini bianchi. Nel 2009 arriva l'agognato debutto al cinema con il film Fortapàsc di Marco Risi, e nel 2010 recita in Mine vaganti di Ferzan Özpetek. Non da ultimo, Daniele Pecci sta interpretando il ruolo di Cesare in Cuori, regia di Riccardo Donna - serie TV (2021).

A livello di vita privata, come abbiamo detto, Daniele è molto discreto. Sappiamo però che ha un figlio, Francesco, da una relazione con la collega Barbara Bonanni. Dal 2010 al 2011 è inoltre legato, anche se la storia va avanti fra vari tira e molla, con la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker. E infine arriva quello che sembra essere l'amore vero, con l'attrice Anita Caprioli: "Di Anita mi ha conquistato la dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata. L’ultima volta che ho pianto è successo davanti a lei in un momento di profonda commozione. Sono molto felice di quello che ho e di come vivo" ha raccontato qualche tempo fa.

