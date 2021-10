Tragedia sul set: Alec Baldwin spara con pistola vera, uccisa direttrice della fotografia

22 ottobre 2021 a

Tragedia sul set del film western ’Rust’ al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, in New Mexico. Il celebre attore Alec Baldwin, secondo quanto riporta la stampa Usa che cita lo sceriffo della contea, ha sparato con una pistola di scena uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista. A morire, spiega il Mail Online, Halyna Hutchins, 42 anni. Trasportata d’urgenza in aereo all’ospedale dell’Università del New Mexico ad Albuquerque, riporta inoltre il Daily Beast, è tuttavia deceduta per le ferite riportate. Ferito il regista Joel Souza, 48 anni, ora in terapia intensiva. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Baldwin non sapeva che la pistola fosse stata caricata con proiettili veri.

Uno dei volti più noti del cinema americano, dunque, ha sparato e ucciso il direttore della fotografia, e ferito gravemente il regista del western che stava girando nello stato americano del New Mexico. Halyna Hutchins e Joel Souza "sono stati colpiti e feriti quando Alec Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese" del film Rust, ha dichiarato un portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe. Morta la direttrice della fotografia, mentre il regista di Rust, Joel Souza, 48 anni, si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero "critiche". Stando ai media specializzati, all’origine della tragedia vi sarebbe stato un erroneo caricamento dell’arma di scena con proiettili veri anziché a salve. Gli inquirenti hanno ascoltato diversi testimoni dell’accaduto ma in questa fase non è stata formalizzata alcuna ipotesi di reato. "È stato un incidente, è stato un incidente" ha ripetuto fra le lacrime e sotto choc l’attore di 68 anni.

"Alec Baldwin si è presentato spontaneamente per parlare con gli investigatori e dopo aver parlato con loro è andato via". Lo ha detto al Guardian Juan Rios dall’ufficio dello sceriffo di Santa Fe dopo l’incidente.

