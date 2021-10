Francesco Montanari, il matrimonio con Andrea Delogu e il successo di Romanzo Criminale

21 ottobre 2021 a

Francesco Montanari, protagonista della fiction di Rai 1 Il cacciatore arrivata alla terza stagione, ospite de I Soliti Ignoti, il programma di Rai1 condotto da Amadeus.

Montanari è il marito di Andrea Delogu, nota conduttrice italiana che da diversi anni ormai ha ottenuto un successo davvero strepitoso. In realtà non si sa se i due si siano lasciati o meno visto che da un po’ di tempo fa circolata la notizia secondo la quale i due sarebbero in crisi. Questa però non è stata mai confermata dalla coppia e i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia d’amore. Non è di certo una novità visto che da tantissimi anni ormai i due hanno cercato di vivere la loro vita lontano dai riflettori. "Ci siamo conosciuti per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca" e sono diventati una coppia ha raccontato.

Romano, 37 anni, Montanari dall’inizio della sua carriera d’attore, ad oggi, ha preso parte a diverse pellicole, serie televisive e cinematografiche, come per citarne alcune: Oggi sposi, Tutti al mare, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, Come non detto, La settima onda, Un Natale stupefacente, In bici senza sella, Ovunque tu sarai, Le verità, Sole cuore amore, Dolceroma, Squadra antimafia – Palermo oggi, Questo è il mio paese, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia (Medici: The Magnificent) e diverse altre. Ma probabilmente deve il suo successo a Romanzo criminale - La serie, in cui ha ricoperto il ruolo de Il Libanese.

