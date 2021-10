L'Eredità, Jean Marie nuovo campione: vince 70mila euro alla Ghigliottina

21 ottobre 2021 a

Il preserale di Rai1 è tornato a macinare telespettatori: L'Eredità, ormai storico appuntamento prima del telegiornale, anche quest'anno è condotto da Flavio Insinna al timone ormai dal 2018. Il nuovo campione è Jean Marie, concorrente originario della Val d'Aosta. Nella puntata di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, vince anche alla Ghigliottina conquistando la bella cifra di 70mila euro.

Jean Marie infatti si presenta alla Ghigliottina - rispondendo a una domanda sul termine dinosauro inventato da Owen - con un bottino di 140mila euro che viene dimezzato una sola volta. Gareggia dunque per 70mila euro e le parole da coordinare sono età, altri, senza, sociale, maggior, Il ragazzo valdostano scrive ragione come parola vincente e ha... ragione: Insinna fa scattare la festa con annessa esultanza calcistica di Jean Marie.

Al triello battuti Cristiano e Francesca, entrambi che parteciperanno di nuovo alla puntata di domani. Francesca era la campionessa in carica, aveva già partecipato all’Eredità a fine 2016. Lavora come traduttrice di romanzi dall’inglese all’italiano, è laureata in mediazione linguistica e ha un master in traduzione. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che ieri, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro.

