Fiorella Mannoia, il matrimonio con Carlo e il padre stuntman

Fiorella Mannoia sarà ospite stasera, giovedì 21 ottobre 2021, a "Lui è peggio di me", il sit show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini in onda su Rai3. La cantante tra l'altro sarà a breve protagonista - con tre appuntamenti settimanali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì - di un programma in seconda serata che andrà in onda sempre su Rai3 dal titolo "La versione di Fiorella".

Padroni di niente da adesso, se volete, è anche vostro https://t.co/HoMgtuG6Xt pic.twitter.com/a5njOEIkYV — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 5, 2020

Romana, classe 1954, Mannoia - che abita a Roma Nord - è una delle cantanti più amate dal pubblico. Tanti i successi interpretati in carriera, con brani scritti per lei da Vasco Rossi, Enrico Ruggeri e Ivano Fossati, solo per citarne alcuni. Distintasi per il suo timbro vocale particolare, ha calcato il palco del Festival di Sanremo cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Tra i suoi più grandi successi Come si cambia, Quello che le donne non dicono, Le notti di maggio, Il tempo non torna più. Il cielo d'Irlanda, Che sia benedetta.

Si avvicina un altro "primo giorno di scuola"... siamo quasi pronti

Ci vediamo, se vorrete, lunedì 25 ottobre, alle 23:15 su @RaiTre#LaVersioneDiFiorella #Rai3 pic.twitter.com/lcGwBGmiyV — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) October 18, 2021

Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata al produttore Memmo Foresi. Successivamente ha avuto una relazione con Piero Fabrizi. Negli ultimi anni, dal 2007, è però legata al musicista e produttore Carlo Di Francesco, più giovane di lei di 26 anni. "Non è cambiato molto - ha raccontato la cantante che ha da poco compiuto 67 anni -. Solo la fede al dito e che ora posso minacciare il divorzio" ha detto dopo il matrimonio. Tra le curiosità sul suo conto, il padre di Fiorella era un cascatore, uno stuntman.

