Piazzapulita, stasera in tv 21 ottobre un'altra puntata dell'inchiesta lobby nera di Fanpage. In studio torna Crosetto tra gli ospiti

Stasera in tv, giovedì 21 ottobre 2021, su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il programma di approfondimento dei temi d'attualità condotto da Corrado Formigli. Nel corso della puntata si ragionerà sul perché Salvini e Meloni hanno perso le recenti amministrative. Ma si tornerà ancora a discutere di quali sono i rapporti tra i movimenti di destra neofascista e le piazze no green pass. Poi spazio a un nuovo reportage di Fanpage.it che il programma trasmetterà in esclusiva televisiva. A tal proposito è inequivocabile l'annuncio fatto sui social dallo stesso Formigli con un retweet: "Dopo le elezioni vedrete che non si parlerà più di fascismi", una tesi molto diffusa e non solo nel centrodestra. E come risposta a questa frase un solo e semplice "continua". Insomma, un modo per dire che nella puntata di questa sera vedremo dell'altro.

In studio ci sarà di nuovo Guido Crosetto "per parlare, senza pregiudizi, senza timori e con serenità, con Corrado Formigli di ciò che è accaduto nella scorsa puntata" ha detto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Crosetto, infatti, aveva inaspettatamente abbandonato lo studio durante la diretta del programma su La7 del 14 ottobre. Un protesta contro il "linciaggio" subito da Giorgia Meloni: "Cosa ci faccio qui? Non è giornalismo. Ho sbagliato io a venire qui da libero cittadino e libero pensatore. Secondo me la trasmissione è stata un plotone d'esecuzione nei confronti della Meloni e del centrodestra. Non voglio fare la foglia di fico" aveva annunciato andando via.

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il filosofo e giornalista francese Bernard-Henri Lévy; lo storico Franco Cardini; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Cancellato, Federico Rampini e Stefano Zurlo; Laura Boldrini (PD) e Gianluigi Paragone (Italexit). Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

