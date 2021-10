Patrizia De Blanck: le origini cubane, il primo marito colto in adulterio, il fidanzato ucciso e la figlia Giada

21 ottobre 2021 a

a

a

E' di nobili ascendenti la contessa Patrizia De Blanck (Roma, 9 novembre 1940) personaggio televisivo e "socialite" italiana. Patrizia e il fratello Dario De Blanck, infatti, sono figli di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza. Quando i rivoluzionari comunisti, guidati da Fidel Castro, andarono al potere, nazionalizzarono tutto il patrimonio della sua famiglia, incluse le ville e le piantagioni di canna da zucchero e tabacco. Tutta la sua famiglia è stata esiliata da Cuba.

Sveva Casati Modignani, il nome falso per pubblicare libri e il Parkinson del marito Nullo Cantaroni

Pochi sanno che, a livello di vita privata, Patrizia si sposò nel 1960 con l'aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, matrimonio naufragato dopo pochi mesi perché il baronetto fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico. Fidanzatasi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964, fu chiamata a testimoniare in occasione dell'inchiesta e del processo per l'omicidio di quest'ultimo, noto alle cronache giudiziarie di quegli anni come il caso Bebawi. Nel 1971 la De Blanck ha sposato in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 ha avuto la figlia Giada.



Bufera social su Alessandro Barbero: "Gap salariale? Le donne sono insicure e poco spavalde"

Dopo una primissima comparsa in tv a fine anni '50, Patrizia torna nel piccolo schermo nel 2002 come ospite fisso a Chiambretti c'è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre l'anno successivo è ospite fisso di Domenica in condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1. Nel 2008 partecipa come concorrente alla sesta edizione del reality show L'isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale con il 38% dei voti. Nello stesso anno ha pubblicato la sua autobiografia, A letto col Diavolo. Nel 2011 interpreta se stessa, insieme alla figlia, nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina. Negli anni successivi partecipa come opinionista ai programmi condotti da Barbara D'Urso: Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP dove iene eliminata nella puntata del 23 novembre 2020.

Chi era Marta Russo, la studentessa uccisa nel caso del "delitto perfetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.