Sveva Casati Modignani, il nome falso per pubblicare libri e il Parkinson del marito Nullo Cantaroni

Sveva Casati Modignani, celebre scrittrice e giornalista italiana e donna dalla grande classe, è in realtà uno pseudonimo sotto il quale sono stati pubblicati vari romanzi a partire dal 1981. Sotto questo nome si sono celati Bice Cairati (nata a Milano, 13 luglio 1938) e il marito Nullo Cantaroni (Milano, 27 agosto 1928 – Milano, 19 settembre 2004). La Cairati ha continuato a scrivere usando lo pseudonimo anche dopo il ritiro del marito causato dalla malattia di Parkinson, dopo tre romanzi.

Figlia di un commerciante che, al contrario della madre fredda e capricciosa, la indirizza con dolcezza sin dall'infanzia alla lettura, ha il suo primo impiego come segretaria in un ufficio di rappresentanza commerciale di birre, dopo aver lasciato l'università in cui studiava Lingue. Sua madre, non avendo grandi possibilità economiche e prevedendo per lei un futuro da casalinga, preferiva pagare gli studi soltanto al fratello. Bice diventa giornalista pubblicista nel 1965 quando collabora al quotidiano del pomeriggio di Milano, La Notte, diretto da Nino Nutrizio. Collaborerà poi con Lo Specchio di Giorgio Nelson Page, Il Milanese, con Angelo Rozzoni e con L'Europeo, intervistando tra gli altri i Beatles, l'ex re Umberto II di Savoia, Joséphine Baker, Mina, Wanda Osiris, Susanna Agnelli e Luchino Visconti.

Nel 1980 inizia a scrivere per conservare i ricordi della nonna Bice e del padre. Nel 1981 pubblica il suo primo romanzo, Anna dagli occhi verdi, realizzato a quattro mani con il marito, Nullo Cantaroni, un giornalista emiliano conosciuto nel 1960 a Parigi. Dopo una breve storia si erano persi di vista, ma tre anni dopo, nel 1963, si erano ritrovati alla Rizzoli, e si erano sposati nel 1971. Dirà: "Io ero quella che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva". Il nom de plume sarà inventato dall'editore della Sperling & Kupfer, Tiziano Barbieri Torriani, con l'intento di suggerire nobili ascendenti. Dopo i primi tre romanzi, nel 1984 il marito si ammala e lei continua a scrivere da sola usando sempre lo stesso pseudonimo.

