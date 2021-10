Alessia Tarquinio: dalle scintille con Melissa Satta all'amore per surf e Caraibi: "La prima cosa che faccio quando mi sveglio..."

20 ottobre 2021 a

Alessia Tarquinio è una bravissima giornalista sportiva, che da quest'anno commenta la Champions League da bordo campo come nuovo volto di Amazon Prime Video, il colosso di Jeff Bezos che si è aggiudicato i diritti per trasmettere alcuni match della coppa dalle grandi orecchie. Ex volto di Sky Sport, Alessia sembra completamente focalizzata sulla sua nuova avventura e ha una vita molto appassionante che ora andremo insieme a vedere. Ma prima è impossibile non menzionare le scintille che si sono sprigionate fra lei e Melissa Satta, nuovo volto di Sky Calcio Club. Su Instagram, qualche tempo fa, la Tarquinio ha infatti lanciato un messaggio che a ex Lady Boateng non è piaciuto: "Lei non è una giornalista, non è una giornalista sportiva e nella vita ha deciso di fare un altro mestiere. La scelta di far coprire determinati ruoli in redazione o all’interno di una trasmissione è a discrezione del direttore o del responsabile della trasmissione, per i quali lei era attinente e poteva portare della qualità al programma".

La risposta della Satta non ha tardato ad arrivare. Sempre sui social, la bellissima showgirl e presentatrice televisiva ha infatti detto che "mi sono sentita molto attaccata da una giornalista – non voglio fare nomi – che mi ha nominato più volte nelle sue storie dicendo che ho accettato un ruolo che non è il mio a Sky Calcio Club e che voglio fare la giornalista. Non sono una giornalista e non mi permetterei mai di definirmi giornalista, perché, appunto, non lo sono. In Sky ci sono donne che fanno le giornaliste in maniera pazzesca, sono bravissime. Rispetto tantissimo il loro ruolo. Sono stata chiamata da Fabio Caressa al Club per fare spettacolo, perché si voleva dare una chiave un po’ diversa al programma; ho cercato di portare quello che sono io. Le donne dovrebbero supportare le altre donne e non incitare all’odio. Lei ha detto che le altre giornaliste dovevano ribellarsi e rivoltarsi. E così ha scatenato tanti haters di Instagram e gente che aveva voglia di insultare. Io ad un’altra donna non l’avrei mai fatto".



Ma a parte questo piccolo caso che per qualche tempo è salito alla ribalta del gossip nostrano, su Alessia Tarquinio c'è molto altro da dire. Come la sua passione per il surf e per i Caraibi, dove ha vissuto e da dove tuttora fa la spola fra la Repubblica Dominicana e l'Italia per i suoi impegni lavorativi. Raccontandosi alla Gazzetta dello Sport, la Tarquinio ha spiegato come è nata la passione per tavola e onde: "Ho iniziato a 20 anni, con un corso a Biarritz perché avevo un fidanzato surfista che poi si è perso nel tempo. Della serie: ‘I fidanzati passano, il surf resta!”. Poi l’ho praticato durante alcuni viaggi, in Brasile ho trovato gli spot più belli. Quando ho cominciato a lavorare a Sky, ho messo da parte questa passione, che ho ripreso subito dopo il mio trasferimento in Canada. Da lì non ho più smesso: è la prima cosa che faccio quando mi alzo. Gli altri corrono, io scappo in acqua…”

Sempre alla Rosea, Alessia ha spiegato che a livello di stile di vita è sempre stata molto attenta: "Mia mamma è di origine pugliese, mio papà un mix, tra l’Africa e l’Abruzzo. A casa mia si seguiva la classica dieta mediterranea: mai junk food, coca cola una volta tanto, le merendine non esistevano, mia nonna mi preparava la merenda con pane e pomodoro". Ma anche se si allena e mangia molto bene, non si fa mancare i piccoli piaceri della vita: "All’aperitivo bevo il mio gin tonic o un buon vino a cena. Ci vuole equilibrio”.

