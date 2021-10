Gianni Morandi, dalla morte prematura della primogenita Serena al figlio Pietro con la seconda moglie Anna

20 ottobre 2021 a

Gianni Morandi è uno dei cantanti più famosi in Italia e rappresenta un mito per la musica leggera. Nato l’11 dicembre del 1944 a Bologna sotto il segno del Sagittario, il cantante è cresciuto in una famiglia di modeste condizioni economiche (suo padre era ciabattino e lui, per dare una mano in casa, vendeva coni gelato), ma grazie alla semplicità e alla grinta di successi come Fatti mandare dalla mamma, Gianni Morandi è diventato sin da giovanissimo una star della musica.

Non tutti sanno che la sua è una storia che passa dal pugilato. Negli anni Settanta, durante un concerto, Gianni fu visto dal signor Lionetti, che però non rimase colpito dalla sua voce, ma dal suo fisico. In particolare Lionetti fu incuriosito dalle enormi mani di Gianni Morandi e dalla sue braccia lunghe, e così provò a inserire Gianni nel circuito della boxe. Alla fine Gianni rinunciò. Il suo sogno, in fondo, era quello di fare il musicista. E pensate che fu proprio Lionetti a procurargli un provino con la Rca, la celebre casa discografica italiana. Per quanto riguarda la vita privata, Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con l’attrice Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva da cui ha avuto tre figli: Serena (purtroppo morta a poche ore dalla nascita), Marianna e Marco.

Dopo la relazione con Laura, negli anni Novanta ha conosciuto Anna Dan, consulente informatica di professione e sua attuale moglie. Dalla relazione fra Gianni e Anna, nel 1997 è nato il figlio Pietro, che ha deciso di seguire le orme del padre, ma nel settore trap e il suo nome d’arte è Tredici Pietro. Nel marzo del 2021 è stato vittima di un grave incidente con il fuoco: mentre stava bruciando delle sterpaglie a casa sua ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme. Si è procurato delle ustioni sul 15% del corpo, in particolare su gambe e braccia. Per fortuna è stato ricoverato subito in ospedale, dove ci è rimasto un mese per poi essere dimesso. Gianni Morandi è l'ospite di Maurizio Costanzo ne L'Intervista, in programma su Canale5 mercoledì 20 ottobre in seconda serata.

