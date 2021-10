Ambra Angiolini, le prove del tradimento di Allegri nella macchina di lui. Rottura totale sull'affitto

20 ottobre 2021 a

Nuovo capitolo nella storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, arrivata al capolinea. La rottura è arrivata qualche settimana fa, probabilmente a causa di un tradimento ripetuto del tecnico della Juventus. Secondo l'ultimo numero del settimanale Chi, l'attrice e conduttrice televisiva avrebbe trovato le prove del tradimento dentro la macchina dell'allenatore bianconero. La Angiolini ha provato ad avere pazienza, anche perdonandolo a più riprese, ma ad un certo punto Allegri è proprio "sparito nel nulla".

Max Allegri e Ambra Angiolini, addio. L'indiscrezione: "Rottura causata da un tradimento". E l'attrice si becca il tapiro di Striscia

Ma i problemi e le pugnalate non sarebbero finite qui. pare infatti che Allegri le abbia chiesto anche di pagare l'affitto della casa in cui lei ha traslocato a Milano, che comunque è di sua proprietà (doveva essere il loro "nido d'amore", secondo quanto scrive la rivista). Insomma, volano gli stracci tra i due, i cui rapporti si sono praticamente azzerati. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato con anticipo la rottura tra i due, specificando lo stato d'animo di Ambra: "Furiosa e con il cuore a pezzi". Adesso lei e la figlia 17enne Jolanda (avuta con Francesco Renga) sono alla ricerca di una nuova sistemazione, anche perché potrebbero addirittura incappare in azioni legali.

Allegri ha già portato in tribunale l'ex compagna, Claudia Ughi, per ridiscutere l'assegno di mantenimento del secondogenito Giorgio. Una causa che Max ha perso, ritrovandosi a pagare una cifra ancora più sostanziosa. Al tecnico della Juve sono stati chiesti chiarimenti anche durante la conferenza stampa pre Roma: "Non parlo della mia vita privata", ha glissato. Insomma, i due non si vedono da mesi e tra di loro la rottura è ormai totale. La sensazione è che però la questione sia ben lontano dall'avere una parola fine, almeno in termini di polemiche mediatiche.

