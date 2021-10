Grande Fratello Vip 5, cena romantica tra Nicola e Miriana: poi baci appassionati sul letto | Video

20 ottobre 2021 a

Momento romantico all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, con la prima vera coppia che sembra essersi formata. Si tratta di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, e Miriana Trevisan. Il ragazzo vestito di tutto punto, ha preparato tutto alla perfezione per una cena nella Nave dell'Amore, pronto a una serata a lume di candela. Miriana qui ha trovato un tavolo perfettamente apparecchiato e una vasca idromassaggio pronta ad essere utilizzata.

Cena a lume di candela tra Miriana e Nicola

Nicola ha pensato proprio a tutto e, per accogliere Miriana, le dà in regalo due bellissime rose: una bianca e una rossa. “Rosso passione e bianco purezza”, dice il ragazzo mentre le consegna tra le mani di Miriana che, per ringraziarlo, gli dà un veloce bacio a stampo. Dopo un brindisi per celebrare la loro prima cena, Nicola chiede a Miriana se sia felice di essere lì con lui: “Come una bambina” risponde la showgirl, visibilmente entusiasta e quasi sorpresa della serata a lei dedicata.

I due iniziano a cenare e Nicola stupisce Miriana con un antipasto di tutto rispetto: una tartare di carne a forma di cuore, uno dei piatti preferiti della sua ospite. I due concorrenti del reality sono sempre più vicini e anche se Miriana cerca ancora di trattenersi, tra loro scattano i primi baci. “Percepisco molto i giudizi, anche non detti, perché la persona più adulta è quella a cui alla fine danno tutta la responsabilità”, ha affermato l'ex Velina. A questo punto Nicola chiede a Miriana che voto si merita per la cena: "Dieci, perché esisti”, la risposta positiva della showgirl.

Baci tra Miriana e Nicola

I due poco dopo si concedono un tango pieno di passione in cui a condurre è sicuramente Miriana, mentre Nicola la segue un po’ impacciato: tra un passo di danza e l’altro, l'atmosfera tra loro si scalda e i due si scambiano ancora un bacio. Un bacio non certo appassionato, perché Miriana sembra ancora trattenuta. "Non me la sento", ha ribadito. Finita la cena, in cui si sono scambiate confidenze private, dall'assenza del padre per lui alla difficoltà nell'ultima storia per lei, la coppia si è sdraiata sopra un letto e hanno cercato un po' di intimità. Qui Miriana si è lasciata ancora più andare e i baci si sono fatti più calienti. Chissà se la coppia avrà un futuro o meno.

