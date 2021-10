Anna Valle, i figli Ginevra e Leonardo con Ulisse Lendaro: "Il segreto del matrimonio? Mai darsi per scontati"

20 ottobre 2021 a

Anna Valle è un'attrice italiana tra le più apprezzate dal pubblico, la cui carriera ha avuto una prima svolta nel 1995, quando è stata eletta Miss Italia. Poi tante fiction di successo, sia in Rai che a Mediaset. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata dal 2008 con il regista Ulisse Lendaro. Tra loro le cose vanno a gonfie vele. Il merito è di un rapporto di coppia sano ed equilibrato è di molte cose, ma soprattutto della fiducia, che secondo l'attrice non deve mai mancare in una relazione.

Anna Valle, l'amore a prima vista per Ulisse e i figli Ginevra e Leonardo. L'attrice soffre di una malattia cronica

"Mai darsi per scontati - ha affermato in una vecchia intervista a F -. Magari una mattina Ulisse mi fa trovare un bigliettino, ma niente di ripetitivo, è sempre una sorpresa: alimenta un sentimento che negli anni si è trasformato. Tra noi è iniziata come grande passione, poi con l'arrivo dei figli è subentrato un legame diverso, forse anche più forte. Nulla resta uguale per sempre. Nel rapporto di coppia la base resta la fiducia: una brutta bugia o un tradimento non ci stanno". Durante l'intervista di tre anni fa circa, Anna ha parlato di molestie sessuali. "Per me è un bene che queste storie di molestie siano venute allo scoperto: d'ora in poi un produttore, o chiunque eserciti il potere, ci penserà bene a incontrare un'attrice da solo. A me per fortuna non è mai capitato forse perché, se qualcuno ci avesse provato, sarebbe stato mandato a quel paese", le sue parole.

Anna Valle, dal negozio di biancheria intima al mondo dello spettacolo

Ulisse Lendaro è un attore, regista e produttore di teatro. Con la bella moglie ha una passione in comune: il mondo del cinema e della recitazione. Hanno due figli: la primogenita, Ginevra, è nata il 20 aprile del 2008. Alcuni anni dopo l’attrice è diventata per la seconda volta mamma di Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Sempre in un’intervista al settimanale F, ha raccontato di essere una mamma molto dolce, ma che ogni tanto ha degli attacchi di rabbia. Sua figlia infatti la prende in giro, dicendole che spesso è Biancaneve, ma in altri momenti si trasforma nella Strega Grimilde. Anna Valle è tra i protagonisti della fiction Luce dei tuoi occhi, in onda su Canale5 mercoledì 20 ottobre.

Anna Valle e la fake news sulla malattia cronica. Per questo odia i social

