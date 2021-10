Stasera in tv, mercoledì 20 ottobre 2021, su Rai 3 torna Chi l'ha visto con Federica Sciarelli: tutte le anticipazioni

20 ottobre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 20 ottobre 2021, su Rai 3 in prima serata torna Chi l'ha visto, l'iconico programma di inchiesta su persone scomparse condotto dalla giornalista Rai Federica Sciarelli: andiamo dunque a vedere insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera, ricca di rivelazioni e misteri.

Il mistero della scomparsa dell’ex impiegata del Comune di Pescara è al centro del nuovo appuntamento con "Chi l’ha visto?", in onda mercoledì 20 ottobre alle 21.20 su Rai3. Prosegue, inoltre, la ricerca del giovane pugile scomparso da Roma: sono arrivate delle segnalazioni alla trasmissione, ma di Alessio ancora nessuna traccia. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l'ha visto? è un programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Fabio Tiracchia. In onda dal 30 aprile 1989, risulta essere, dopo il TG3, Geo, Un giorno in pretura e Blob, il quinto programma più longevo trasmesso su Rai 3. L'attuale sigla del programma è Missing (in italiano "scomparso/scomparsa"), composta da Bruno Carioti e Lamberto Macchi, ed è in uso a partire dal gennaio 1993, seppur riarrangiata nell'edizione 2014-2015. Il programma va in onda dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma. Dal 13 settembre 2004 il programma è condotto dalla giornalista ed ex conduttrice del TG3 Federica Sciarelli (che dal 2009 è anche autrice della trasmissione); sotto la sua conduzione e la sua guida il programma ha subito una notevole virata nei temi trattati: oltre alle storie di scomparsa è stato dato di nuovo un considerevole spazio alle inchieste su famosi fatti irrisolti di cronaca italiana come il massacro del Circeo, il rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il delitto di Simonetta Cesaroni, il caso del Mostro di Firenze, l'uccisione di Ilaria Alpi, le vicende della Banda della Magliana, la ricerca dei superlatitanti di Cosa Nostra Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro fino alle più recenti inchieste sui delitti di Elisa Claps, Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Melania Rea, Lucia Manca, Elena Ceste e Gilberta Palleschi (questi ultimi partiti come casi di scomparsa e rivelatisi in seguito omicidi).

