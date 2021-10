Stasera in tv, mercoledì 20 ottobre 2021, su La7 c'è Non è l'arena con Massimo Giletti: anticipazioni e ospiti

20 ottobre 2021 a

Nuovo appuntamento stasera, mercoledì 20 ottobre 2021, con ’Non è l’Arena' il programma di Massimo Giletti in onda in diretta in prima serata alle 21.15 su La7. Andiamo dunque a vedere insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti del programma e talk show di attualità e approfondimento sui principali temi di dibattito nell'opinione pubblica, condotto dal celebre telegiornalista. Ricco il menù di questa serata, che andrà a indagare gli argomenti che hanno più tenuto banco durante la settimana, fra cui le manifestazioni No Pass ma anche altre questioni di grande momento, per cui il salotto televisivo di La7 si farà senz'altro incubatrice di accesi dibattiti e scambi di opinioni su differenti vedute del mondo e dei problemi dell'Italia.

Innanzitutto, si legge nel comunicato stampa, ci sarà un collegamento in diretta dalla piazza di Trieste, città diventata simbolo della battaglia contro il Green Pass. Per il dibattito in studio Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione. Approfondimento su Salerno dove, si legge nella presentazione della puntata, "uomini molto vicini al governatore della Regione Vincenzo De Luca sono al centro di un’inchiesta sui presunti affidamenti di appalti del comune di Salerno in favore di cooperative che in cambio avrebbero portato ’pacchetti di voti'".

Si occuperanno del tema Nello Trocchia, Michele Sarno e Peter Gomez. Infine ci sarà un viaggio nel mondo della prostituzione maschile. "Una realtà di cui nessuno vuol parlare ma sulla quale ha acceso un faro la storia del caso Morisi. Ci aiuteranno a fare chiarezza in questo percorso Vladimir Luxuria e Luca Borromeo, escort professionista", conclude la presentazione della puntata.

