Max Giusti, i figli Matteo e Caterina da Benedetta Bellini: spettacolo di Grillo al primo appuntamento con lei

Max Giusti è un attore comico italiano e conduttore televisivo. Nato il 28 luglio 1968 (Leone) ha iniziato da giovanissimo ad intraprendere la carriera televisiva. Nato a Roma, da genitori di origine marchigiana (il padre) e sarda (la madre), a soli 23 anni ha esordito in tv a Stasera mi butto e Ricomincio da due. Per quanto riguarda la vita privata, il comico è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini, con cui ha avuto i figli Matteo e Caterina nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012.

Giusti ha confessato che in occasione del primo appuntamento ha portato la futura moglie Benedetta ad uno spettacolo di Beppe Grillo. Tra le curiosità sul suo conto, da segnalare che in occasione della conduzione di Boom!, lo show prodotto da Endemol Shine Group, andato in onda su canale Nove fino al 2019, durante le registrazioni il conduttore televisivo affrontò anche una malattia. Nonostante Max Giusti infatti avesse una paresi su metà del suo volto, il conduttore decise di registrare comunque le puntate e andare avanti con il gioco. Purtroppo però l’infezione al nervo facciale divenne sempre più forte e gli hanno reso quasi impossibile parlare.

Il presentatore andò quindi in ospedale per degli accertamenti e per fortuna tutto si è risolto per il meglio. In una vecchia intervista al settimanale Credere Max Giusti ha raccontato dei due incontri avuti con Papa Francesco e in particolare del primo, in cui il pontefice si sarebbe lasciato andare ad una grande risata: “La prima volta che ci siamo visti è stata in occasione dello spettacolo a San Pietro per l’incontro del mondo della scuola nella primavera del 2014: un evento che è passato alla storia perché il Papa è letteralmente scoppiato a ridere. Non era mai successo, mi pare, che un Pontefice si abbandonasse a una grassa risata", le parole di Max. Quest'ultimo è il protagonista del film Appena un minuto, in onda su Rai1 mercoledì 20 ottobre dalle 21,30.

