Johnson Righeira, l'esperienza del carcere con l'ex compagna Silvia: "I soldi? Dilapidati tutti"

Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, è uno dei due componenti del celebre duo (l'altro era Michael Righeira, al secolo Stefano Rota) che ha segnato la musica degli anni Ottanta, con brani che hanno fatto la storia di quel periodo, da Innamoratissimo a L'estate sta finendo e Vamos a la playa. Di Michael si sono un po' perse le tracce, anche se avrebbe intrapreso la strada del teatro.

Per quanto riguarda Johnson (conosciuto anche come Aspro Marinetti), ormai quasi 30 anni fa ha provato il dramma del carcere, arrestato per spaccio di droga. Con lui finì in carcere anche Silvia, la sua convivente dell’epoca: i due restarono agli arresti per ben 5 mesi. Una vicenda che ancora oggi fa discutere e della quale Stefano Righi ha parlato in diverse interviste. “Mi è crollato il mondo addosso, mi sembrava di essere in una strada senza uscita. Sono diventato pessimista, sono stati mesi di m***a”, ha raccontato il cantante qualche tempo fa. Stefano Righi è finito in manette assieme ad altre 37 persone nell’ambito di un’operazione antidroga che coinvolse tutta Italia e in particolar modo il mondo delle discoteche.

Tra gli arrestati c’era infatti il titolare di un locale da ballo padovano. C’erano anche tre sottufficiali dell’Aeronautica militare e c’era anche la compagna dell’epoca di Stefano Righi, Silvia, 24 anni. L’ex Righeira venne accusato di avere organizzato numerose feste in casa, in cui distribuiva pasticche di ecstasy. L’accusa era molto grave, ma venne ridimensionata: alla fine lui e Silvia patteggiarono un anno e quattro mesi di reclusione e due milioni di multa. Qualche tempo fa in un'altra intervista aveva rivelato: "I soldi? Li ho dilapidati tutti". Johnson Righeira è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 a partire dalle 14. Con Serena Bortone anche Ivana Spagna.

