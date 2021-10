Ivana Spagna, dal matrimonio lampo con Patrick Debort all'aborto: poi un amore finito per differenza d'età

20 ottobre 2021 a

Ivana Spagna è una cantante molto popolare in Italia e non solo e ha conosciuto l'apice del suo successo prima negli anni Ottanta e poi a metà anni Novanta. Nata a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre del 1954, ha raggiunto per la prima volta la notorietà grazie al tormentone Easy Lady (1986), entrata in classifica in numerosi paesi del mondo. Nel 1987 ha raggiunto con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra.

Ivana Spagna, il rapporto con il soprannaturale e i suoi due grandi amori

E' inoltre stata l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, con oltre 10 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla Fimi il Disco d’Oro alla carriera. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata una sola volta e il suo matrimonio è durato appena una settimana. Era il 1992 quando si sposò a Las Vegas con Patrick Debort, modello e arrangiatore francese, dopo una relazione di otto anni. Il matrimonio celebrato come detto finì subito, appena una settimana dopo. Successivamente ha avuto una lunga relazione, durata quindici anni, con il suo manager. Ivana Spagna non ha figli ma in passato ha avuto un aborto spontaneo. “All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour”, ha rivelato la cantante in una vecchia intervista.

Ivana Spagna, la donna del pop che chiese il divorzio dopo una settimana

Nel 2018 ha detto addio a un suo grande amore, di 46 anni: una differenza d'età che la cantante non poteva vivere a cuor leggero, come ha raccontato a Storie italiane: "Il mio nuovo singolo fa parte dell'album 1954, la mia data di nascita, e dentro c'è una canzone Nessuna è come te, racconta una storia d'amore che ho vissuto con un uomo più giovane di 18 anni. E' successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: mi sono dovuta fare da parte, ho 64 anni e non potevo dare i figli a questa persona", ha ammesso. Ivana Spagna è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 20 ottobre.

Ivana Spagna, dramma alluvione: il fango sommerge la sua villa. Il video: "Pazzesco"

