Icardi, pace fatta con Wanda Nara? "Grazie per continuare a fidarti". Ma lei lo snobba ancora | Foto

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre la telenovela Mauro Icardi Wanda Nara si è arricchita di un nuovo capitolo. Il giocatore infatti ha pubblicato sui social una foto insieme alla moglie e madre delle sue due figlie (gli altri tre la showgirl e procuratrice argentina li ha avuti da Maxi Lopez), con una didascalia in cui chiede perdono alla donna e sembra che la situazione in famiglia sia tornata alla normalità: "Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite, ti amo".

E ancora: "Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono". Insomma, è arrivato il lieto fine? Non è detto, anche perché pochi minuti dopo il post di Maurito (non convocato con il Psg in Champions League per motivi personali) è arrivata una serie di scatti di Wanda, in cui la showgirl ignora bellamente il marito e si mostra come al solito sexy e soprattutto da sola.

La sensazione è che per Icardi sarà dura riconquistare Wanda, ancora di più di quanto sia ottenere (per lui) un posto da titolare nel Psg. Secondo i bene informati, la coppia sarebbe andata in crisi per una presunta relazione clandestina di Maurito con Maria Eugenia Suarez, detta La China, attrice e showgirl argentina fresca (a dire della presunta amante) di separazione con il marito Benjamin Vicuna. Ora un altro capitolo della saga sui social, per una vicenda che di privato non sembra avere più niente.

