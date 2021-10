Davide Iacopini, la storia con Serena: la compagna lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo

19 ottobre 2021 a

Davide Iacopini è un attore italiano. Nato a Genova il 9 febbraio 1984 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, tra il 2004 e il 2007 ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile di Genova. Ha esordito in teatro con I Demoni di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, nel ruolo di Nikolaj Stavrogin.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è molto riservato e per questo motivo si conoscono poche informazioni sulla sua vita sentimentale. Davide ha comunque una compagna di nome Serena. Si tratta di una bella ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Una unione, la loro, piuttosto solida e duratura, essendo ormai la coppia innamorata da tanti anni. Davide Iacopini, nel 2007, ha incominciato la sua carriera televisiva, in Camera Cafè, in onda su Italia1.

E' del 2012 la sua prima apparizione sul grande schermo, con un ruolo da co-protagonista in Diaz, di Daniele Vicari. Con questo film ha partecipato al Festival di Berlino, dove la pellicola ha vinto il premio del pubblico. Al cinema ha recitato anche in: Mia madre, Suburra e Io sono Vera. Martedì 19 ottobre è tra i protagonisti del film per la tv in onda su Rai1 Tutta colpa della Fata Morgana, Un film per la tv girato nei posti più affascinanti, suggestivi e amati dai calabresi. Appuntamento dalle 21,30.

