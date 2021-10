Francesca Michielin, dagli anni in terapia dopo il successo ai disagi del lockdown: "Mi sono sentita inutile"

19 ottobre 2021 a

Francesca Michielin è una delle cantanti più amate dal pubblico, soprattutto da quello più giovane. Nata il 25 febbraio 1995, sotto il segno dei Pesci, a Bassano del Grappa, Francesca Michielin è fin da bambina attratta dalla musica. All'età di 9 anni ha iniziato a studiare pianoforte, e a 12 ha cominciato a suonare il basso. Nello stesso periodo ha iniziato a cantare.

La svolta nel 2011, quando ha partecipato a X Factor 5 e il suo talento è sbocciato davanti al pubblico di tutta Italia. Poi Sanremo: Francesca Michielin si è resa protagonista al Festival nel 2016 riuscendo ad ottenere la seconda posizione finale, portando anche i colori italiani all’Eurovision Song Contest di quell’anno. Francesca ha recentemente parlato della situazione vissuta durante il lockdown: "Mi sono sentita inutile, non necessaria. Perché il nostro mondo non ha avuto risposte, né aiuti. E continua a non averne, specie per le maestranze", ha affermato qualche tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, in un’intervista a Vanity Fair del 2016 ha raccontato di aver vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. "Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare", le sue parole. Negli anni successivi avrebbe avuto una storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. Storia terminata però dopo qualche tempo.

Recentemente, in occasione dell’uscita della sua canzone Nei tuoi occhi, per il film Marilyn ha gli occhi neri, con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha raccontato al Corriere della Sera di essere in terapia da diversi anni. “Ho iniziato dopo X Factor, anche se non in modo continuativo. All’inizio non lo dicevo, ora non ho problemi a parlarne perché ne sono fiera, visto che mi sto facendo del bene. Tante cose, senza questo aiuto, non sarei riuscita ad affrontarle. Ad esempio andare a Sanremo durante una pandemia, dopo un anno a casa. Ero bloccata e avevo l’ansia di rimettermi in gioco", ha spiegato. Francesca Michielin è la protagonista di un servizio de Le Iene, su Italia1, nella puntata di martedì 19 ottobre.

