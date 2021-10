Elisabetta Canalis, dalla storia con Vieri alla figlia Skyler Eva con Brian Perri e l'amicizia con Bianca Balti

19 ottobre 2021 a

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più famose in Italia e non solo. Nata il 12 settembre 1978 sotto il segno della Vergine, la svolta nella carriera della Canalis è arrivata con il ruolo di velina nel Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Dopo un successo straordinario in Italia, la showgirl si è trasferita a Los Angeles senza però mai dimenticare il suo Paese d'origine.

In passato ha conosciuto Harvey Weinstein, produttore cinematografico finito nella bufera per le molestie ai danni delle attrici di Hollywood. "Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avance ma normalissime, niente di particolare. Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate", ha detto in una vecchia intervista. Tra le curiosità sul suo conto, uno dei suoi idoli musicali è Francesco De Gregori, che ha avuto modo di ospitare a casa sua e per cui ha cucinato personalmente il pranzo. Tra le sue migliori amiche c'era Maddalena Corvaglia, ma il loro rapporto è andato in crisi nel 2019, mentre una sua cara amica è la modella Bianca Balti, sua vicina di casa in America. Nel 2021 è rientrata in Italia per motivi di lavoro. Elisabetta è stata scelta per la conduzione di Vite da Copertina, il rotocalco di Tv8.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato Elisabetta ha avuto una storia con Bobo Vieri. Dopo parecchi anni è finita sulle riviste di gossip mondiali con l’attore George Clooney. Poi la storia che le ha cambiato la vita, quella con il chirurgo americano Brian Perri. Il 14 settembre 2014 i due sono convolati a nozze e, un anno più tardi, è nata la loro piccola Skyler Eva. Elisabetta condurrà la puntata de Le Iene su Italia1 con Nicola Savino, quella in onda martedì 19 ottobre.

