Nicole Grimaudo, dall'amore con il giornalista Francesco due figli: Pietro e Giulio

19 ottobre 2021 a

a

a

Nicole Grimaudo è una delle attrici più apprezzate dal pubblico. Classe 1980, è nata il 22 aprile a Caltagirone, in provincia di Catania, sotto il segno del Toro. Nel corso della sua carriera ha interpretato diverse fiction di successo (tra cui Ognuno è perfetto e Sul tetto del mondo) e film importanti (Baaria, Mine Vaganti e Buongiorno papà, tra gli altri).

Nicole Grimaudo ancora mamma: è arrivato il secondo maschietto

In passato ha descritto così la sua esperienza a Non è la Rai, quando aveva 14 anni: "Non è la Rai mieteva vittime, arrivavamo al Palatino e c’era l’invasione di gente. Quel programma mi ha fatto capire cosa significasse davvero passare dall’anonimato al successo dal giorno alla notte. Un ragazzo si tatuò il mio nome in testa, io rimasi scioccata. A 14 anni una cosa del genere rischia di farti impazzire", ha affermato qualche tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, Nicole è felicemente impegnata da tanti anni con Francesco, giornalista della Rai, anche lui originario di Caltagirone. Un amore che le ha regalato la grande gioia di diventare mamma di Pietro, primo figlio nato il 21 marzo 2014. "Pietro non rimarrà figlio unico. Del resto io sono la terza di tre sorelle”, ha affermato subito dopo la nascita del piccolo.

Walter Bonatti e Rossana Podestà, dal flop del primo incontro ai viaggi memorabili insieme

E del resto, a fare la mamma Nicole ci ha preso gusto. In diverse interviste ha dichiarato come, con l’arrivo di Pietro, abbia dovuto ridimensionare del tutto la propria vita. Ecco le sue parole riportate da Intimità: “Prima, quando non ero mamma, arrivavo a casa e mi mettevo in relax sul divano, dovevo pensare solo a me stessa, ora gioco con Pietro, gli preparo la cena, lo metto a letto e poi studio le scene per il giorno dopo. Sono sacrifici, ma per il mio piccolo questo e altro”, ha affermato in una vecchia intervista. Nel gennaio 2021 Nicole Grimaudo è diventata mamma per la seconda volta, di Giulio. Nicole è tra i protagonisti del film per la tv, Tutta colpa della Fata Morgana, in onda martedì 19 ottobre su Rai1.

Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo protagonisti di una nuova fiction: "Gli orologi del diavolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.