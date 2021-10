Grande Fratello Vip 6, da Sophie scenata a Gianmaria su Soleil: "Con la tua ex sul divano, che orrore" | Video

19 ottobre 2021 a

Dinamiche interessanti si stanno sviluppando all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata di lunedì 18 ottobre, continua l'avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, anche se tra alti e bassi. Subito dopo la puntata Sophie ha infatti rimproverato a Gianmaria alcuni suoi atteggiamenti nei confronti di Soleil Sorge, per la quale l’imprenditore, secondo la modella, sembra provare ancora un po' di attrazione al contrario di quello che vuole far credere.

Sophie, scenata a Gianmaria

"Per me l’attrazione fisica ci può essere nei confronti di una persona con cui non ci sono mai stato - la replica di Gianmaria -. Subito dopo c’è l’attrazione mentale e se manca la prima, manca anche la seconda”, ribadendole il concetto che nei confronti dell’influencer non prova più nulla.

Ma Sophie non sembra convinta: "A me sembrano scene che sono un mix tra un film comico e un film horror: trovarmi con la tua ex sul divano - ha commentato infastidita Sophie, reputando del tutto inappropriato il comportamento di Gianmaria, il quale avrebbe potuto allontanare Soleil con gentilezza -. Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex, accanto alla ragazza che ti piace. Per me è follia”, ha aggiunto la modella. "E' quello che fai che importa, non quello che dici, mi puoi dedicare mille poesie altrimenti", ha concluso ancora Sophie.

Sophie cerca in tutti i modi di far capire a Gianmaria di non riuscire a comprendere determinati suoi atteggiamenti e che, riferendosi a quanto accaduto in puntata, avrebbe gradito una maggiore distanza tra lui e Soleil. Dal canto suo la terza incomoda Soleil, in un secondo momento rimasta da sola con Antinolfi, dopo aver fatto capire che non avrebbe voluto intromettersi, spiega di non essere di certo intenzionata a mettere i bastoni tra le ruote ai due anche se..."Ma qual è il problema se mi sono seduta accanto a te, io ho la confidenza per poterlo fare se permetti”, ha sottolineato l'influencer davanti a Gianmaria. Insomma, colpi di scena dietro l'angolo.

