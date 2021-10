Stasera in tv, martedì 19 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Fuori dal Coro con Mario Giordano: anticipazioni e ospiti

19 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 19 ottobre 2021, su Rete 4, torna una nuova puntata di Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento condotto dal giornalista piemontese Mario Giordano: andiamo dunque a vedere insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi in prima serata sulla quarta rete di Mediaset.

Switch off del digitale terrestre: come fare per capire se si deve comprare una nuova tv

Martedì 19 ottobre, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano commenterà con Matteo Salvini l’esito delle elezioni amministrative. Impossibile che non si parli dell'esito abbastanza disastroso delle comunali in tutta Italia per la coalizione di Centrodestra, che ha tenuto soltanto Trieste non riuscendo a sfondare né a Roma, dove Gualtieri ha vinto con largo margine, né a Torino, Milano e Bologna. Con il leader della Lega si toccheranno anche altre tematiche tra cui le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese che proprio quest'oggi si è presentata alle Camere per riferire circa gli scontri avvenuti la scorsa settimana a Roma nella sede della Cgil e a Milano in questo week end, escludendo recisamente l'accusa, proveniente da ambienti di centrodestra, inerente una ipotetica "strategia della tensione" messa in campo dal Viminale per acuire lo scontro con i riottosi.

Raffaella Carrà, icona anche per The Guardian: "Ha insegnato all'Europa le gioie del sesso"



Ampio spazio sarà dato all’entrata in vigore del green pass sul luogo di lavoro con tutti le problematiche del caso e con un focus sul nord-est produttivo, in seria difficoltà per l’obbligatorietà del certificato verde. A Trieste continuano le proteste dei portuali con “Fuori dal Coro” che mostrerà un reportage esclusivo circa le tensioni scatenatesi negli ultimi giorni nel porto della città friulana. A seguire si dibatterà un tema caldo per il programma condotto da Mario Giordano, quello legato a Domenico Arcuri, indagato dalla Procura di Roma per peculato e abuso d’ufficio in riferimento all’acquisto di mascherine durante la gestione della prima ondata della pandemia da Covid-19. Infine, ci sarà spazio anche per l’inchiesta sui “ladri di case”, vero e proprio cavallo di battaglia della trasmissione.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni non è più interessata a Gianmaria Antinolfi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.