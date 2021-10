Raffaella Carrà, icona anche per The Guardian: "Ha insegnato all'Europa le gioie del sesso"

19 ottobre 2021 a

Raffaella Carrà è stata una icona della tv italiana e internazionale. Ballerina, cantante, showgirl e attrice, una artista a tutto tondo, tra le più famose nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Raffaella Carrà è nata a Bologna, sotto il segno dei Gemelli, il 18 giugno 1943.

Raffaella Carrà, "la malattia nascosta che l'ha devastata in poche settimane". Così se ne è andata

Con la sua morte, annunciata il 5 luglio 2021, all’età di 78 anni a causa di una brutta malattia, ha lasciato un vuoto indelebile nel cuore degli italiani. Per quanto riguarda la vita privata, Gianni Boncompagni è stato suo compagno dal 1969 al 1980. Si è poi legata al coreografo Sergio Japino, conosciuto durante una tournée in Spagna. Anche questa relazione, però, è naufragata. Raffaella Carrà non ha mai avuto figli. Ha avuto inoltre diversi flirt: da Frank Sinatra, che la corteggiava sul set del film Il colonnello Von Ryan, con Little Tony e con il calciatore della Juventus Gino Stacchini, relazione questa durata 8 anni. Tra le curiosità sul suo conto, nel 2020 il quotidiano britannico The Guardian l'ha incoronata come sex symbol europeo, definendola "l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso". Merito anche del Tuca tuca, il balletto con movenze sexy che ruppe un tabù nella Rai del 1971.

Raffaella Carrà, tra i suoi flirt anche Little Tony e un talento della Juventus

Ha scritto The Guardian: "Raffaella Carrà: la pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso", il titolo del lungo e sentito omaggio che il giornale londinese il 16 novembre 2020 ha dedicato alla diva italiana. "Oltre a diventare una delle personalità più conosciute nella sua nativa Italia - le parole scritte dal prestigioso quotidiano britannico - ha fatto scalpore nel mondo di lingua spagnola del XX secolo. Dove la Svezia aveva gli Abba, l'Italia aveva la Carrà, che ha venduto milioni di dischi in tutta Europa". Alla celebre artista è dedicata una parte della puntata di martedì 19 ottobre di Oggi è un altro giorno.

