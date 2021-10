Maria Ermachkova, vita privata e carriera: dal primo posto al Blackpool Dance Festival all'amore per i nipoti | Video

19 ottobre 2021 a

Maria Ermachkova è una ballerina russa, famosa al grande pubblico italiano dal 2016 per far parte del cast del programma di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Lo scorso anno è arrivata fino alla finale del programma in coppia con Tullio Solenghi. Il suo talento è stato sicuramente notato da Milly Carlucci e dalla produzione che le ha chiesto di tornare in pista nella stagione 2021 mettendosi alla prova al fianco del cantante Memo Remigi.

La campionessa russa è arrivata a Ballando con le Stelle ed è diventata appunto uno dei volti più amati. Per lei con Remigi una vera e propria sfida visto che l’uomo ha 83 anni ma sembra determinato a lavorare sodo sotto la guida della bella ballerina. La maestra di ballo è nata a Mosca nel 1984 e ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza fin da piccola, mostrando subito un grande talento. Ben presto il ballo è diventato parte della sua vita e della professione e ha iniziatao ad ottenere vittorie e premi prestigiosi.

La sua carriera ha dunque preso il volo fin da quando era giovanissima; il suo primo riconoscimento importante è il primo posto al Blackpool Dance Festival, uno dei concorsi di ballo più famosi del mondo. Nel 2015 l’esperienza e il talento l'ha portata a diventare una nota insegnante e giudice per il British World Dance Council.

Su Instagram posta spesso foto e video insieme ai suoi amati nipoti, per i quali dimostra un grande amore. Maria Ermachkova è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, insieme a Memo Remigi (presenza fissa della trasmissione), nella puntata di martedì 19 ottobre.

