Enzo Paolo Turchi, la figlia Maria con Carmen Russo: da ragazzo puliva i tavoli in una bisca

Enzo Paolo Turchi è un ballerino e coreografo napoletano, che ha avuto una carriera lunghissima, partita sin dalla fine degli anni Sessanta. Napoletano verace, è nato il 19 luglio 1949, sotto il segno zodiacale del Cancro, e ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili.

Per quanto riguarda la vita privata, Enzo Paolo Turchi è da tantissimi anni legato a Carmen Russo, showgirl molto amata dal pubblico italiano. I due si sono conosciuti nel 1983, quando Enzo era già un affermato coreografo. Al contrario, Carmen stava ancora muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Nel 1987 Enzo e Carmen si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore. Per tanto tempo non hanno pensato ad allargare la famiglia, impegnati soprattutto nel loro lavoro. Ma la Russo ha sempre desiderato diventare mamma, così poco dopo i 50 anni ha iniziato a cercare un figlio. Dal momento che non arrivava, la coppia si è sottoposta alla fecondazione assistita. E così è arrivata la piccola Maria, nata nel marzo del 2013: sua mamma aveva 53 anni, mentre il papà Enzo Paolo ne avrebbe compiuti 64 di lì a poco.

Tornando a Enzo Paolo Turchi, è cresciuto nei quartieri Spagnoli di Napoli. Ha perso due sorelle quando lui non era ancora nato, e la sua situazione familiare era molto precaria. All’età di 7 anni, come ha raccontato in una vecchia intervista a Io e te, puliva i tavoli in una bisca del suo quartiere. Ma la sua grande passione per il ballo lo ha aiutato a non arrendersi alle difficoltà. In televisione ha raggiunto l’apice del successo: al fianco di Raffaella Carrà, ha inventato il famosissimo Tuca Tuca, una canzone e una coreografia indimenticabili. Tra le curiosità sul suo conto, nel 2005 Enzo ha partecipato all’Isola dei Famosi 3, ma si è dovuto ritirare a causa di un problema di emorroidi che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Turchi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 19 ottobre.

